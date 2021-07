“Stay” | in nuovo brano The Kid Laroi e Justin Bieber VIDEO

(Di venerdì 9 luglio 2021) Disponibile in radio e digitale il singolo che anticipa l’uscita dell’album “F*cuk Love (Over You)” di The KidEntra oggi in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “” (https://.lnk.to/TheKid), ilsingolo del giovane talento australiano The Kidinsieme alla superstar mondiale e amico. Ilanticipa la pubblicazione dell’atteso “F*cuk Love (Over You)”, terzo e ultimo capitolo della trilogia discografica di The Kid ...

Advertising

irinaanatellaa : RT @JB__ItalianCrew: The Kid Laroi e Justin Bieber annunciano il nuovo singolo, 'Stay', in uscita il 9 luglio. ???? Pre-salvalo da qui:https… - L05Mandorino : RT @NemiBDesire: Nuovo video alle 21! Stay tuned ?? - AlessandroPred3 : RT @NemiBDesire: Nuovo video alle 21! Stay tuned ?? - NemiBDesire : Nuovo video alle 21! Stay tuned ?? - startzai : RT @SantachiaraLab: Si è concluso ieri il 1°ciclo??#AperitividiInnovazione di #SienaFoodLabAcademy! Si è parlato di #innovazione, filiere e… -

Ultime Notizie dalla rete : Stay nuovo

Gamesvillage

... Billie Eilish ( FOTO ) ha pubblicato "NDA",singolo ed ennesimo estratto da " Happier Than ... but he couldn'tOn his way out I made him sign an NDA, mm Yeah, I made him sign an NDA Once was ...Il fumetto è stato scritto dall'ideatore principale di Dying Light 2Human, Mariusz Pitura, cui si sono aggiunte le illustrazioni di Adam Markiewicz. Il survival - horror sarà distribuito il 7 ...Disponibile in radio e digitale il singolo che anticipa l'uscita dell'album “F*cuk Love (Over You)” di The Kid Laroi Entra oggi in rotazione radiofonica ...The Kid Laroi e Justin Bieber insieme per il nuovo singolo in uscita oggi, venerdì 9 luglio. Si chiama “Stay” ed esce insieme al videoclip già online. The Kid Laroi e Justin Bieber insieme con il ...