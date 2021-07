Stati Uniti, fulmine cade sul vialetto di casa a pochi centimetri dal proprietario: la scena ripresa dalla videosorveglianza (Di venerdì 9 luglio 2021) Un uomo ha rischiato di essere colpito da un fulmine caduto fuori dalla sua abitazione a Springfield, in Massachusetts. Bob Brandon stava trascinando un bidone della spazzatura sul vialetto davanti a casa quando ha sentito un boato seguito immediatamente da un fulmine L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Un uomo ha rischiato di essere colpito da uncaduto fuorisua abitazione a Springfield, in Massachusetts. Bob Brandon stava trascinando un bidone della spazzatura suldavanti aquando ha sentito un boato seguito immediatamente da unL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

amnestyitalia : La comunità internazionale, in particolare gli stretti alleati di Israele come gli Stati Uniti, hanno la responsabi… - Agenzia_Ansa : Pfizer e BioNTech chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda negli Stati Uniti e l'Ema in Europa, l'auto… - fanpage : Il bilancio dell'ondata di caldo anomalo che ha investito gli Stati Uniti è drammatico - autoctoNO_it : RT @SMaurizi: una delle cose che mi ha colpito moltissimo: scoprire che negli Stati Uniti il 97 percento (sì, avete letto benissimo) dei ca… - __akaoni : RT @SMaurizi: una delle cose che mi ha colpito moltissimo: scoprire che negli Stati Uniti il 97 percento (sì, avete letto benissimo) dei ca… -