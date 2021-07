Spinazzola: “Inghilterra-Italia alla pari. Il gruppo mi ha emozionato” (Di venerdì 9 luglio 2021) Spinazzola: “Domani raggiungo i miei compagni. Inghilterra-Italia, finale equilibrata. I miei compagni mi hanno emozionato” Leonardo Spinazzola, terzino della Roma e della Nazionale, ha parlato a ‘Sky Sport’: “Tra poco, domani, raggiungerò i miei compagni a Londra, sono più emozionato ora che quando ero con il gruppo. Non riesco a rimuovere quell’episodio, quell’infortunio. Ora, cero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 luglio 2021): “Domani raggiungo i miei compagni., finale equilibrata. I miei compagni mi hanno” Leonardo, terzino della Roma e della Nazionale, ha parlato a ‘Sky Sport’: “Tra poco, domani, raggiungerò i miei compagni a Londra, sono piùora che quando ero con il. Non riesco a rimuovere quell’episodio, quell’infortunio. Ora, cero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

