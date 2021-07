Spice Girls | pubblicato il brano “Feed Your Love” per festeggiare i 25 anni di Wannabe

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nella giornata di ieri le(e tutti i loro fan) hanno festeggiato i 25di, uno dei pezzi più celebri dell’amatissima band. Per celebrare l’versario, lehanno rilasciato un ep, che prende il nome di “25”, dove sono presenti tre diverse versioni delche ha contribuito a far aumentare a dismisura la popolarità delle cinque “” in tutto il mondo. Tuttavia, nell’ep “25” è contenuta una chicca che ha mandato in visibilio i fan delle ...

Annunciato per celebrare i 25 anni di Wannabe è diventata realtà Feed Your Love , ballad inedita delle, oggi uscita insieme all'ep 'Wannabe 25', che presenta tre diverse versioni del classicone del 1996. Per quale motivo sia rimasta chiuso in un cassetto per 25 anni, questa Feed Your Love , ..., l'anniversario approfondimento, Wannabe compie 25 anni: 10 cose da sapere sulla canzone Un singolo ( FOTO ) che non ha solamente lanciato la carriera delle...La hit firmata dalle Spice Girls fu rilasciata l'8 Luglio 1996 e si consacrò subito a successo mondiale, grazie alla melodia, al testo e al gruppo: un mix di freschezza mai visto prima Un’intro ...Un singolo che non ha solamente lanciato la carriera delle Spice Girls trasformando le cinque ragazze in icone mondiali, Wanna Be è divenuto un vero e proprio inno del girl power ...