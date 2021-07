Sondaggio, secondo il 45% dei votanti, è stato Pedri il miglior giovane di Euro 2020 (Di sabato 10 luglio 2021) Chi è stato il miglior giovane di Euro 2020? Pedri (45%) Damsgaard (38%) Doku (16%) Bellingham (1%) Foto: Twitter personale Pedri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Chi èildi(45%) Damsgaard (38%) Doku (16%) Bellingham (1%) Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

marcocappato : Nove su dieci a favore dell'#eutanasiaLegale, secondo il sondaggio de La Voce Apuana. Sì, certo è solo un sondagg… - todorov_denis : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? Il #19luglio, #FreedomDay in Inghilterra,cadrà l'obbligo di indossare la #mascherina anche al chiuso Seco… - gaia_clifford : secondo viola sembro gigi hadid sondaggio sotto per darle d’accordo o no - francodg60 : @SimoneAlliva La maggioranza non lo vuole così com'è secondo il sondaggio. - dragonclovds : RT @marcocappato: Nove su dieci a favore dell'#eutanasiaLegale, secondo il sondaggio de La Voce Apuana. Sì, certo è solo un sondaggio di… -