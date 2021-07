Soluzioni Cruciverba del 09/07/21. Tutte le definizioni (Di venerdì 9 luglio 2021) Se cercate le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 09/07/21: Atto di servile adulazione 11 lettere: Cortigiano: Confrontare comparare 8 lettere: Parnaso: E bagnata dal buthier 8 lettere: Fontina: E cationi 13 lettere: Aerodinamico: Formavano le legioni romane 8 lettere: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 9 luglio 2021) Se cercate ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 09/07/21: Atto di servile adulazione 11 lettere: Cortigiano: Confrontare comparare 8 lettere: Parnaso: E bagnata dal buthier 8 lettere: Fontina: E cationi 13 lettere: Aerodinamico: Formavano le legioni romane 8 lettere: ...

