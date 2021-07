(Di venerdì 9 luglio 2021) Questa mattina, i Carabinieri di Bracciano, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, della Compagnia di Ronciglione, della Compagnia Roma Casilina e delle Compagnie deldi Ostia, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 12 soggetti, tra cui 2 donne, destinatari di misure cautelari (4 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 4 all’obbligo di dimora e 2 all’obbligo di presentazione in caserma), residenti nell’area nord della provincia romana e, in particolare, tra i comuni di Castelnuovo di Porto e Morlupo. ...

elenaricci1491 : Smantellato gruppo criminale dedito al traffico di droga - forzearmatenews : Smantellato gruppo criminale dedito al traffico di droga - radioromait : Roma, dalla banda della Magliana ai pizzini dal carcere per gestire lo spaccio di droga: smantellato gruppo crimina… - Lazio_TV : I Carabinieri di Bracciano, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, del Nucleo Cinofili di Santa… - DeRosa_M29 : @AgentWall97 Perché hanno smantellato una squadra intera? Oltretutto, l’unico gruppo che dava una parvenza di squad… -

Operazione "Gerione": smantellato sodalizio criminale dedito allo spaccio nell'area dei comuni di Castelnuovo di Porto e Morlupo.