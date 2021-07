Slittamento per il bonus 1600 euro con bonifico domiciliato: parla INPS (Di venerdì 9 luglio 2021) Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina, per quanto riguarda il bonus 1600 euro da INPS. In riferimento a coloro che devono ricevere il pagamento tramite bonifico domiciliato, infatti, va chiarito che la questione non si sia sbloccata in modo definitivo, nonostante le rassicurazioni che erano arrivate proprio da INPS a fine giugno. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico, ma evidentemente da quel momento le cose non sono andate nel verso giusto, secondo quanto trapelato oggi 9 luglio. Ancora niente ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina, per quanto riguarda ilda. In riferimento a coloro che devono ricevere il pagamento tramite, infatti, va chiarito che la questione non si sia sbloccata in modo definitivo, nonostante le rassicurazioni che erano arrivate proprio daa fine giugno. Ne abbiamoto con un articolo specifico, ma evidentemente da quel momento le cose non sono andate nel verso giusto, secondo quanto trapelato oggi 9 luglio. Ancora niente ...

Advertising

FBusbani : RT @ROBERTO01062021: Calendario versamenti fiscali per la #dichiarazione dei redditi 2021 delle P.Iva soggette ad Isa (ossia praticamente t… - ROBERTO01062021 : Calendario versamenti fiscali per la #dichiarazione dei redditi 2021 delle P.Iva soggette ad Isa (ossia praticament… - St0neAnge1 : RT @ngiocoli: Ufficiale: giochi olimpici senza spettatori negli impianti. Nonostante lo slittamento di un anno. Mentre in tutto il resto d… - iannetts70 : RT @ngiocoli: Ufficiale: giochi olimpici senza spettatori negli impianti. Nonostante lo slittamento di un anno. Mentre in tutto il resto d… - CarloSantaroni : @ClemensDaniela @LGmarangon ripeto,mia sorella 55enne e marito, residenti a pisa non hanno ancora avuto la possibil… -