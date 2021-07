Sistemi italiani per i pattugliatori marittimi pakistani (Di venerdì 9 luglio 2021) Il governo pachistano ha affidato a Leonardo la conversione di tre velivoli Embraer Lineage 1000, ovvero jet nati per il trasporto regionale/Vip e realizzati in Brasile e Usa, in velivoli per il pattugliamento marittimo a lungo raggio destinati alla sua Marina militare con il nome Sea Sultan. Il contratto, del valore vicino ai duecento milioni di dollari, prevede l'acquisizione da parte di Islamabad di altri due esemplari oltre a quello già consegnato alle forze navali del Pakistan, quindi la progettazione e l'esecuzione delle modifiche agli aeroplani con l'installazione dei Sistemi elettronici di sorveglianza e antisommergibile che costituiscono la dotazione per il ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 luglio 2021) Il governo pachistano ha affidato a Leonardo la conversione di tre velivoli Embraer Lineage 1000, ovvero jet nati per il trasporto regionale/Vip e realizzati in Brasile e Usa, in velivoli per il pattugliamento marittimo a lungo raggio destinati alla sua Marina militare con il nome Sea Sultan. Il contratto, del valore vicino ai duecento milioni di dollari, prevede l'acquisizione da parte di Islamabad di altri due esemplari oltre a quello già consegnato alle forze navali del Pakistan, quindi la progettazione e l'esecuzione delle modifiche agli aeroplani con l'installazione deielettronici di sorveglianza e antisommergibile che costituiscono la dotazione per il ...

