Simona Grossi raccoglie l'eredità del professor Cianchetti: è il nuovo direttore della Chirurgia a indirizzo senologico di Ortona (Di venerdì 9 luglio 2021) Simona Grossi è il nuovo direttore della Chirurgia generale a indirizzo senologico dell'ospedale Gaetano Bernabeo di Ortona. È stata nominata con delibera del direttore generale della Asl Lanciano ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 9 luglio 2021)è ilgenerale adell'ospedale Gaetano Bernabeo di. È stata nominata con delibera delgeneraleAsl Lanciano ...

Advertising

histoniumnet : Da 22 anni svolge la propria attività nell’ospedale di Ortona e ha avuto come maestro il dr. Ettore Cianchetti - BasicLifeSupp : Simona Grossi è il nuovo direttore della Senologia di Ortona - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - thomasschael : RT @asl2abruzzo: Simona Grossi nuovo direttore della #Senologia di #Ortona. Presto in arrivo il terzo #mammografo LEGGI TUTTO ?? https://t… - CambiamoL : RT @asl2abruzzo: Simona Grossi nuovo direttore della #Senologia di #Ortona. Presto in arrivo il terzo #mammografo LEGGI TUTTO ?? https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Grossi Simona Grossi raccoglie l'eredità del professor Cianchetti: è il nuovo direttore della Chirurgia a indirizzo senologico di Ortona Simona Grossi è il nuovo direttore della Chirurgia generale a indirizzo senologico dell'ospedale Gaetano Bernabeo di Ortona. È stata nominata con delibera del direttore generale della Asl Lanciano ...

E' Simona Grossi il nuovo direttore della Chirurgia senologica di Ortona Con la nomina del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti , Thomas Schael, Simona Grossi è il nuovo direttore della Chirurgia generale a indirizzo senologico dell'ospedale "Gaetano Bernabeo" di Ortona . Oltre la laurea in Medicina è specializzata in Chirurgia generale e ...

E%E2%80%99+Simona+Grossi+il+nuovo+direttore+della+Chirurgia+senologica+di+Ortona Histonium.net Simona Grossi nuovo direttore della Senologia di Ortona, presto in arrivo il terzo mammografo Ortona. E’ una donna e raccoglie l'eredità di chi ha fatto di Ortona un importante riferimento per la senologia. Simona Grossi è il nuovo direttore della ...

Simona Grossi è il nuovo direttore della Senologia di Ortona 09 LUG - È una donna e raccoglie l’eredità di chi ha fatto di Ortona un importante riferimento per la senologia. Simona Grossi è il nuovo direttore della Chirurgia generale a indirizzo senologico del ...

è il nuovo direttore della Chirurgia generale a indirizzo senologico dell'ospedale Gaetano Bernabeo di Ortona. È stata nominata con delibera del direttore generale della Asl Lanciano ...Con la nomina del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti , Thomas Schael,è il nuovo direttore della Chirurgia generale a indirizzo senologico dell'ospedale "Gaetano Bernabeo" di Ortona . Oltre la laurea in Medicina è specializzata in Chirurgia generale e ...Ortona. E’ una donna e raccoglie l'eredità di chi ha fatto di Ortona un importante riferimento per la senologia. Simona Grossi è il nuovo direttore della ...09 LUG - È una donna e raccoglie l’eredità di chi ha fatto di Ortona un importante riferimento per la senologia. Simona Grossi è il nuovo direttore della Chirurgia generale a indirizzo senologico del ...