Silent Hill: il creatore Keiichiro Toyama parla del suo nuovo gioco horror e della partenza da Sony

Bokeh Game, lo studio fondato dal creatore di Silent Hill, Keiichiro Toyama, sta lavorando al suo primo progetto horror. Lo sviluppatore ha dato vita a una nuova società indipendente che si concentrerà su questa tipologia di giochi e, ora, apprendiamo più dettagli sulle sue intenzioni per il futuro. Eurogamer.net ha intervistato Toyama e il suo team, con i quali ha chiacchierato un po' di tutto, e nell'intervista Toyama ha assicurato che la sua partenza da Sony Japan non è stata "una mossa improvvisa", ma era in programma ...

