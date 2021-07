Si tuffa dalla Grotta della Poesia e si fa male alla testa, ma rifiuta il ricovero per evitare la multa per aver violato il divieto di balneazione (Di venerdì 9 luglio 2021) Un turista di 49 anni di Bergamo si è ferito alla testa tuffandosi dalla vietata Grotta della Poesia, nell’area archeologica di Roca, marina di Melendugno, considerata tra le dieci piscine naturali più belle al mondo. Nell’area tutelata da anni vige un divieto della Capitaneria di Porto di Otranto, legato alla elevata pericolosità geomorfologica del sito e perché è tra le zone più fragili della costa salentina. Un divieto che negli anni passati è stato spesso disatteso dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Un turista di 49 anni di Bergamo si è feritondosivietata, nell’area archeologica di Roca, marina di Melendugno, considerata tra le dieci piscine naturali più belle al mondo. Nell’area tutelata da anni vige unCapitaneria di Porto di Otranto, legatoelevata pericolosità geomorfologica del sito e perché è tra le zone più fragilicosta salentina. Unche negli anni passati è stato spesso disatteso dai ...

