(Di venerdì 9 luglio 2021) Sex/, lapiù vista al mondo in questo momento, è un'invenzione degli sceneggiatori dio è basata su una? Sex/e la miriade di incontri sessuali tra Billie Connelly (Sarah Shahi) e Brad Simon (Adam Demos) non sono frutto della fantasia degli sceneggiatori: gli eventi narrati nellasono basati su una, quella dell'autrice B.B. Easton, che ha documentato parte della sua vita nel suo libro di memorie del 2016, intitolato 44 capitoli su 4 uomini. Ex psicologa scolastica ...

heyyfra : sto guardando sex/life ma la protagonista mi urta davvero troppo - itsmeelu : non due signore al mercato che parlavano di QUELLA scena di Sex/Life - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sex/Life: una storia vera ha ispirato la serie Netflix? - tuqburnitae : ho iniziato sex/life ma boh non mi convince - _almond01 : Il finale di Sex/Life mi ha s t e s a xD -

Ultime Notizie dalla rete : Sex Life

Infatti, nell'immenso e variegato catalogo che offre la piattaforma, in tutto il mondo la serie TV più vista del momento è, superando persino i numeri ottenuti da Lucifer . La serie è ...Stavo girando il film, mi sono filmata mentre ero a Toronto per un film di cui non sapevo nulla, neppure il titolo . Poi non ho più saputo niente. Quindi ho ricevuto una telefonata: 'Ricordi ...È uscita da ormai due settimane, ma è ancora saldamente in testa alla classifica delle serie tv più viste nel mondo e anche in Italia, superando pure il fenomeno nostrano Generazione 56k: stiamo ...Sex/Life batte Lucifer e diventa la serie Netflix più vista in Italia e nel mondo. Vuoi scoprire il perché? Seguici per sapere come la pensiamo.