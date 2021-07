Senatrice di sinistra accusata di maltrattare i collaboratori: un “caso Boldrini” che scuote la Francia (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug – C’è un “caso Boldrini” che scuote la Francia. La Senatrice di sinistra Esther Benbassa è stata infatti accusata di maltrattamenti da parte dei suoi collaboratori. Presentando “le sue scuse” a coloro che “potrebbe aver ferito”, la Senatrice ha fatto presente l’indagine “a suo carico”. Benbassa fa parte del partito Europe Ecologie-Les-Verts (Europa Ecologia I Verdi), sorto dall’evoluzione della lista elettorale Europa Ecologia che si presentò alle elezioni europee del 2009. Francia, un “caso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug – C’è un “” chela. LadiEsther Benbassa è stata infattidi maltrattamenti da parte dei suoi. Presentando “le sue scuse” a coloro che “potrebbe aver ferito”, laha fatto presente l’indagine “a suo carico”. Benbassa fa parte del partito Europe Ecologie-Les-Verts (Europa Ecologia I Verdi), sorto dall’evoluzione della lista elettorale Europa Ecologia che si presentò alle elezioni europee del 2009., un “...

