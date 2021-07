Sele-Tanagro | rimpasti di giunta nelle amministrazioni comunali con poche quote rosa

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRomagnano al Monte (Sa) – Cambio ai vertici dellelocali dei comuni di Romagnano al Monte e Palomonte. La prima novità arriva da Romagnano al Monte dove dopo 28 anni alla guida della cittadina della Valle del, quale braccio destro di ben tre sindaci di centrosinistra, il vicesindaco e consigliere comunale Emilio Serritella, si è dimesso dalla carica istituzionale e dall’assise cittadina. Alla base delle dimissioni, l’incompatibilità di carica di Serritella, poiché stabilizzato nei giorni scorsi come Lavoratore Socialmente Utile della Regione Campania presso il comune da lui amministrato. Al suo posto, in ...

