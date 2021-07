Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance. I Listini europei si sono lasciati alle spalle i pesanti ribassi di ieri, alimentati dai timori che la variante Delta del coronavirus possa frenare la ripresa economica mondiale. Intanto, la Cina ha adottato nuove misure per rafforzare la sua ripresa, liberando liquidità delle banche. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,186. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.799,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,1%), raggiunge 73,74 dollari per barile. Retrocede di poco lo ...