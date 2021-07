Scuola: sottosegretario Sasso, 'sciogliere con decreto ad hoc nodo precari' (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Pd e M5s hanno deciso che nel decreto Sostegni non ci sarà alcuna stabilizzazione dei precari. Abbiamo chiesto per settimane una sintesi e il massimo che ci è stato offerto è una riserva del 30% in un nuovo, ennesimo concorso. Poiché questo nodo politico diventa sempre più grande, va sciolto (prima che diventi un cappio) attraverso un decreto Scuola ad hoc e in Legge di Bilancio". Lo afferma il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso sulla sua pagina Facebook ed aggiunge: "Il mondo della Scuola rifletta seriamente su chi si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Pd e M5s hanno deciso che nelSostegni non ci sarà alcuna stabilizzazione dei. Abbiamo chiesto per settimane una sintesi e il massimo che ci è stato offerto è una riserva del 30% in un nuovo, ennesimo concorso. Poiché questopolitico diventa sempre più grande, va sciolto (prima che diventi un cappio) attraverso unad hoc e in Legge di Bilancio". Lo afferma ilall'Istruzione Rossanosulla sua pagina Facebook ed aggiunge: "Il mondo dellarifletta seriamente su chi si ...

Advertising

salutegreen24 : Lezioni in presenza? 'Realisticamente prevedo, ma non è un annuncio, una fase di transizione con Dad'. Lo ha detto… - La7tv : #omnibus Il sottosegretario alla salute Andrea Costa sulla #vaccinazione dei ragazzi in previsione del rientro a… - lametino : Lamezia, Sottosegretario Nesci: ”Adeguamento sismico scuola Maggiore Perri non perderà finanziamento, termini proro… - daBitonto : @CostaAndrea70: 'La #scuola deve ripartire in presenza. Deve essere un obiettivo di tutto il #governo'. Per il sott… - ultimenews24 : Scuola in presenza, governo al lavoro per il ritorno in sicurezza degli studenti. Ma prima della riapertura, spiega… -