Scuola di Yoga integrale lancia raccolta fondi per sostenere progetti sociali gratuiti (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Scuola integrale di Yoga dello Shri Vaishnava Ashrama di Napoli, rappresenta un punto di riferimento e di aggregazione per tutti coloro che praticano Yoga. Attiva dal 1986, è conosciuta anche per i numerosi progetti gratuiti realizzati nella città partenopea e in Italia, sempre aperti a tutti. Ora la Scuola, dopo la chiusura forzata a causa della pandemia, chiede aiuto e apre una raccolta fondi per lo Yoga sociale su GoFundMe. "In questo momento storico, ci troviamo costretti a ...

