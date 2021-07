Scream | il quinto film è pronto al 100% | ecco la prima foto

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ilcapitolo della saga horror di culto diper tornare a terrorizzare e divertire il pubblico, come mostrano lediffuse dai registi. Il franchise ditornerà a gennaio 2022. Finalmente ilcapitolo della saga, il primo dopo la morte di Wes Craven, èalcome dimostrano lediffuse via social media pubblicate dai registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison si sono uniti a un ensemble che vede il ritorno di ...

Il franchise ditornerà a gennaio 2022. Finalmente ilcapitolo della saga, il primo dopo la morte di Wes Craven, è pronto al 100% come dimostrano le foto diffuse via social media pubblicate dai registi ...Il quinto capitolo della saga horror di culto di Scream è pronto per tornare a terrorizzare e divertire il pubblico, come mostrano le foto diffuse dai registi. Il franchise di Scream tornerà a gennaio ...Il co-regista Matt Bettinelli-Olpin ha annunciato ufficialmente la fine dei lavori del quinto film di Scream, in arrivo nel 2022.