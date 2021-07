Scoppia la passione tra Diletta Leotta e Can Yaman: le foto dei baci bollenti (Di venerdì 9 luglio 2021) Quando la passione è incontenibile non c’è nulla che possa fermare i bollenti spiriti di due innamorati, non stupisce quindi che Diletta Leotta e Can Yaman si siano lasciati trascinare dal momento, come dimostrano le foto pubblicate sul settimanale Chi, dove la coppia si scambia baci appassionati e si diverte a scherzare e scambiarsi effusioni a bordo di una lussuosa barca. La passione al largo della Turchia baci, risate, abbracci e sguardi innamorati ecco quello che si vede guardando le foto in cui il volto di DAZN e ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Quando laè incontenibile non c’è nulla che possa fermare ispiriti di due innamorati, non stupisce quindi chee Cansi siano lasciati trascinare dal momento, come dimostrano lepubblicate sul settimanale Chi, dove la coppia si scambiaappassionati e si diverte a scherzare e scambiarsi effusioni a bordo di una lussuosa barca. Laal largo della Turchia, risate, abbracci e sguardi innamorati ecco quello che si vede guardando lein cui il volto di DAZN e ...

