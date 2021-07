Sconvolgente notizia agita il mondo politico. Ministro della salute costretto alle dimissioni per aver baciato l’amante (Di venerdì 9 luglio 2021) Le destre speravano che si trattasse di Speranza, che, però, non è così incosciente da avere un’amante né meno ancora da baciarla in pubblico. Nella trappola della donna che cerca un espediente per far sapere alla moglie della marachella del marito, solo un inglese può cadere. Gli italiani hanno tanti difetti – alcuni non hanno la competenza necessaria per fare politica, altri sono ciarlatani – ma non sono stupidi. Baciano le loro partner illecite lontano dai fotografi. Anzi molte donne lamentano che come latin lover i nostri politici lasciano molto a desiderare. Non sanno neppure baciare. Un ingenuo Conte in cerca di guai s’incaponisce a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 luglio 2021) Le destre speravano che si trattasse di Speranza, che, però, non è così incosciente dae un’amante né meno ancora da baciarla in pubblico. Nella trappoladonna che cerca un espediente per far sapere alla mogliemarachella del marito, solo un inglese può cadere. Gli italiani hanno tanti difetti – alcuni non hanno la competenza necessaria per fare politica, altri sono ciarlatani – ma non sono stupidi. Baciano le loro partner illecite lontano dai fotografi. Anzi molte donne lamentano che come latin lover i nostri politici lasciano molto a desiderare. Non sanno neppure baciare. Un ingenuo Conte in cerca di guai s’incaponisce a ...

Advertising

Simo_Ventura : Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l’aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l’icona del… - SimoAmbrosetti : @MadameA02 Non credo dormiremo adesso, una notizia sconvolgente - max98765 : Abito in un paese talmente piccolo che la notizia più sconvolgente degli ultimi 3 giorni è che me so fatto la barba… - creynolds094 : RT @Simo_Ventura: Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l’aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l’icona della tv… - MiyakeEau : @tajaliga @PhilippoTrapani No. Sono “inciampata”solo in questo. Perciò chiedo se qualcuno ne sa qualcosa in più. No… -