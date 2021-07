Scomparso il padre di "Iron man": era da tempo malato di Parkinson (Di venerdì 9 luglio 2021) Robert Downey Jr., vita e carriera guarda le foto La tenerezza e la stima che legavano Robert Downey Jr., 56, al padre, Robert Downey Sr, 85, emerge anche nelle parole con cui, su Instagram, l’attore ne ha appena annunciata la morte, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 luglio. «La scorsa notte, papà se n’è andato serenamente nel sonno, dopo aver passato anni a sopportare le devastazioni del ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 luglio 2021) Robert Downey Jr., vita e carriera guarda le foto La tenerezza e la stima che legavano Robert Downey Jr., 56, al, Robert Downey Sr, 85, emerge anche nelle parole con cui, su Instagram, l’attore ne ha appena annunciata la morte, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 luglio. «La scorsa notte, papà se n’è andato serenamente nel sonno, dopo aver passato anni a sopportare le devastazioni del ...

