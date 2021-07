Scenari economici dopo la Brexit, l’ambascatore britannico Morris al simposio dei Commercialisti di Napoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Jill Morris, ambasciatore britannico in Italia, ha partecipato al simposio di Fiscalità Internazionale e Comunitaria, promosso dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, dedicato quest’anno agli Scenari economici, fiscali e doganali a sei mesi dalla Brexit. “Il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea ma continuerà a sostenere il mercato libero e l’economia aperta – ha detto Morris – consapevole che i benefici in questo mondo iperconnesso superano ampiamente le complessità. Economia, salute e clima sono ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 luglio 2021) Jill, ambasciatorein Italia, ha partecipato aldi Fiscalità Internazionale e Comunitaria, promosso dall’Ordine dei dottorie degli esperti contabili di, dedicato quest’anno agli, fiscali e doganali a sei mesi dalla. “Il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea ma continuerà a sostenere il mercato libero e l’economia aperta – ha detto– consapevole che i benefici in questo mondo iperconnesso superano ampiamente le complessità. Economia, salute e clima sono ...

