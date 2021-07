Satispay, via il contante in 20 anni col supporto del fondatore di Twitter e Square (Di venerdì 9 luglio 2021) L’amministratore delegato, Alberto Dalmasso: "Abbiamo costruito l'azienda su valori e visione, vogliamo semplificare la vita alle persone e rendere il mondo migliore combattendo l’evasione fiscale" Leggi su repubblica (Di venerdì 9 luglio 2021) L’amministratore delegato, Alberto Dalmasso: "Abbiamo costruito l'azienda su valori e visione, vogliamo semplificare la vita alle persone e rendere il mondo migliore combattendo l’evasione fiscale"

Advertising

CorriereQ : Satispay, via il contante in 20 anni col supporto del fondatore di Twitter e Square - leone52641 : RT @andfranchini: Satispay, via il contante in 20 anni col supporto del fondatore di Twitter e Square - andfranchini : Satispay, via il contante in 20 anni col supporto del fondatore di Twitter e Square - Nutizieri : Come invitare gli amici e ottenere bonus con le app di mobile payment - Nutizieri : Ricaricare il credito telefonico in pochi secondi con le app di mobile payment -