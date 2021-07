Sarri rivela | «Ha chiesto di partire ma se rimanesse avrei già il ruolo per lui»

(Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizioha parlato anche del futuro di Joaquin Correa nel corso della conferenza stampa di presentazione Joaquin Correa via dalla Lazio? Maurizioha fatto il punto della situazione sul futuro del centravanti argentino. Le sue parole in conferenza stampa. «Per me può fare l’attaccante di sinistra se ha voglia e stimoli per farlo. Da un po’ di tempo aveva manifestato la voglia di cambiare aria, ma se ha cambiato idea io sono il più contento di tutti e gli chiedo disponibilità a fare l’attaccante partendo da sinistra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

