Sarri: “L’obiettivo numero uno sarà divertirsi, non è vero che per vincere bisogna giocare male” (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio Sarri è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della Lazio. Di seguito tutte le sue dichiarazioni. Prima della conferenza, viene fatto rivedere il video con cui è stato annunciato Maurizio Sarri. L’addetto stampa fa sapere che è stato il video di una squadra di calcio più visto nel giorno in cui è stato pubblicato. Le prime parole sono di Igli Tare, direttore sportivo: “Voglio ringraziare Inzaghi per i cinque anni trascorsi alla Lazio e gli facciamo i migliori auguri per la sua avventura all’Inter. Sarri per noi è stata una grande opportunità per fare un passo ancora più difficile, sapevamo di aver fatto un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizioè stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della Lazio. Di seguito tutte le sue dichiarazioni. Prima della conferenza, viene fatto rivedere il video con cui è stato annunciato Maurizio. L’addetto stampa fa sapere che è stato il video di una squadra di calcio più visto nel giorno in cui è stato pubblicato. Le prime parole sono di Igli Tare, direttore sportivo: “Voglio ringraziare Inzaghi per i cinque anni trascorsi alla Lazio e gli facciamo i migliori auguri per la sua avventura all’Inter.per noi è stata una grande opportunità per fare un passo ancora più difficile, sapevamo di aver fatto un ...

