Sara Shaimi | ex Uomini e Donne | ha sempre tradito Sonny con un ragazzo misterioso? Lei sbotta furiosa VIDEO

(Di venerdì 9 luglio 2021) In queste ore, l’ex dama diè finita al centro di un polverone mediatico molto consistente secondo cui avrebbe. Nel dettaglio, alcune persone hanno dichiarato di averla vista in compagnia di un uomo. Alcune presunte sue conoscenti hanno addirittura rivelato che i due sarebbero degli “amici speciali” L'articolo proviene da KontroKultura.

L'ex tronista di Uomini e Donneè stata accusata di aver tradito il suo fidanzato Sonny Di Meo . Dopo la fake news, la diretta interessata si è trovata costretta a replicare. Ex tronista di Uomini e Donne accusata di ...di Uomini e Donne ha tradito il fidanzato? 'Sono schifata' In queste ultime ore l' ex tronista di Maria De Filippi è finita al centro delle polemiche per via di una segnalazione. Di cosa ...Sono stati momenti duri, gli ultimi trascorsi per la coppia formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo di Uomini e Donne. Un gossip ha acceso il web. Era stato ...Uomini e Donne: l'ex tronista ha deciso di rompere il silenzio e di replicare di fronte alle forti accuse fatte sul suo conto.