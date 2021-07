Sara e l’amica, con una donna e 4 uomini conosciuti da poco. Tutti sono fuggiti lascandole a morire nel campo (Di venerdì 9 luglio 2021) Il caso apparentemente inspiegabile di due giovani, Sara e Hannah, travolte da un mezzo agricolo pesante in un campo di mais in provincia di Milano si infittisce. L’inquietante caso di Sara El Jafaari e Hannah Nekhla, le due ventenni di origine marocchina travolte da un mezzo agricolo in un campo di mais nel milanese, aveva L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 luglio 2021) Il caso apparentemente inspiegabile di due giovani,e Hannah, travolte da un mezzo agricolo pesante in undi mais in provincia di Milano si infittisce. L’inquietante caso diEl Jafaari e Hannah Nekhla, le due ventenni di origine marocchina travolte da un mezzo agricolo in undi mais nel milanese, aveva L'articolo proviene da Leggilo.org.

