Sanità pubblica, è allarme personale «Mancano 87 medici e 293 infermieri» (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo studio della Cgil. Rossi: non solo Covid, bisogna tornare ad occuparsi di tutti i malati La dg Stasi: il personale va considerato un investimento. Magnone (Anaao): la politica intervenga.

Ultime Notizie dalla rete : Sanità pubblica Oms: 'aberrante' che i sanitari non siano vaccinati, le varianti di Covid - 19 stanno vincendo la battaglia contro i vaccini Questo trend è dovuto al manifestarsi di molti eventi internazionali, di assembramenti spontanei, di eventi religiosi, ma anche all'errato mix fra misure sociali e politiche di sanità pubblica. Un ...

Benevento - Antonio Del Mese: "Sciolta ogni riserva, mi candido a sindaco" ...sulla centralità dei cittadini che devono essere partecipi della gestione della cosa pubblica e non ... Dovrà rivalutarsi, sul fronte opposto, il settore della sanità e dell'emigrazione ospedaliera che a ...

