Sangiovanni, il cantante svela: “Una canzone non mi appartiene più” (Di venerdì 9 luglio 2021) Sangiovanni, il giovane cantante reduce dal talent di Amici, ha rivelato di non sentire pìù ”sua” una canzone prodotta qualche tempo fa Sangiovanni, le dichiarazioni del cantante su uno suo pezzo (Getty Images)Il giovane cantante torinese, Sangiovanni, nel corso di una intervista sul canale You Tube di Sofia Viscardi, ha parlato di una canzone scritta in passato. Nel dettaglio ha svelato di aver provato a cancellare dai digital stores il brano ma che il suo manager gli consigliato di tenerla, per far capire alla persone la sua evoluzione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 luglio 2021), il giovanereduce dal talent di Amici, ha rivelato di non sentire pìù ”sua” unaprodotta qualche tempo fa, le dichiarazioni delsu uno suo pezzo (Getty Images)Il giovanetorinese,, nel corso di una intervista sul canale You Tube di Sofia Viscardi, ha parlato di unascritta in passato. Nel dettaglio hato di aver provato a cancellare dai digital stores il brano ma che il suo manager gli consigliato di tenerla, per far capire alla persone la sua evoluzione ...

Advertising

liolilioo : @assvrdo c’è un cantante che ultimamente mi piace parecchio, non so se lo conosci perché ha un nome particolare. po… - giugiulolaxlife : RT @certesere: quanto sarebbe bello se giulia stabile su instagram giugiulola colei che ha vinto #amici20 e che attualmente ha una relazion… - IsaeChia : #Amici20, Sangiovanni rivela qual è la sua più grande paura Il cantante racconta come è cambiata la sua vita dopo… - _FREEE__ : RT @certesere: quanto sarebbe bello se giulia stabile su instagram giugiulola colei che ha vinto #amici20 e che attualmente ha una relazion… - CostiNiki : RT @mannaggiaaa: Sangiovanni,18 anni,cantante. @sangiovann1 Hei tu,siamo davvero tanto felici per te. Siamo orgogliose di aver ascoltato ci… -