Saluto romano al funerale | “Non è reato” La sentenza del Tribunale di Sassari

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug – Ilin caso di commemorazioni di morti non è. Ildiribadisce quanto già stabilito della VI sezione penale deldi Milano nel dicembre 2020. In quell’occasione i giudici milanesi assolsero otto imputati nel processo per ilal “Presente” per Sergio Ramelli, del 29 aprile 2016. Ancor prima, nel 2018, la Cassazione affermò che il, se ha intento commemorativo e non violento, non può essere considerato un. Anzi, si ...