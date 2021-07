Sabrina Ghio riceve gli esiti della biopsia | “Panico | il processo tumorale era già iniziato | tempo 4 | 5 mesi e…” VIDEO

(Di venerdì 9 luglio 2021) In queste ore,ha aggiornato sulle sue condizioni di salute ed ha rivelato gli. La dama ha ricevuto il responso qualche giorno fa ed ha detto di essersi dovuta prendere delper metabolizzare il tutto. Le notizie che sono arrivate, purtroppo, non sono esattamente quelle che lei sperava. La L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Ghio

L'ex tronista di Uomini e Donne,, ha rivelato ai followers di essersi operata per contrastare l'avanzamento di un processo tumorale. Argomenti trattati Uomini e Donne,: 'Operata per contrastare un processo ...Uomini e Donne L'ex tronista ha aggiornato i fan dopo aver ricevuto i risultati della biopsia: dovrà sottoporsi a una nuova visita ad agosto Pubblicato su 8 Luglio 2021ha rivelato perché si è operata . Le sue preoccupazioni e i suoi timori di quei giorni oggi sono ben più chiari, dopo che ha spiegato tutto per bene. Ha preferito prendersi qualche giorno ...Dopo la misteriosa operazione, Sabrina Ghio ha aggiornato i fan e svelato la natura del suo male. "Un paio di giorni fa sono arrivati i risultati della biopsia e mi sono data del tempo per ...Come sta Sabrina Ghio? La ex tronista di Uomini e donne ha un problema di salute che sta combattendo e sta cercando di curare. Nelle sue Instagram Stories ...