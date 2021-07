Rugby, successo per il raduno ‘seven’ a Benevento (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto nel pomeriggio di ieri giovedì 8 luglio presso lo stadio “Alfredo Dell’Oste” (ex Pacevecchia) di Benevento, il raduno regionale di Rugby seven dedicato alle categorie Under 19 Maschile e Femminile. Oltre ottanta le presenze complessive registrate, divise tra tecnici, dirigenti, ma soprattutto circa cinquanta atleti provenienti da Calabria, Campania e Molise che hanno vissuto una full immersion nella versione olimpica del gioco dalla palla ovale. Pomeriggio intenso per i presenti tra didattica, formazione, allenamento e torneo finale. Presenti al raduno il Commissario Tecnico della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto nel pomeriggio di ieri giovedì 8 luglio presso lo stadio “Alfredo Dell’Oste” (ex Pacevecchia) di, ilregionale diseven dedicato alle categorie Under 19 Maschile e Femminile. Oltre ottanta le presenze complessive registrate, divise tra tecnici, dirigenti, ma soprattutto circa cinquanta atleti provenienti da Calabria, Campania e Molise che hanno vissuto una full immersion nella versione olimpica del gioco dalla palla ovale. Pomeriggio intenso per i presenti tra didattica, formazione, allenamento e torneo finale. Presenti alil Commissario Tecnico della ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rugby, successo per il raduno '#Seven' a ##Benevento ** - NprRugby : Giovanili: grande successo per il ritiro estivo del Rugby del Chiese - Telefriuli1 : Un bagno di rugby e cultura neozelandese per la società della bassa friulana - SanremoNews : Prosegue con grande successo Educamp 2021 presso il sistema del Rugby imperiese nel complesso del “Pino Valle” - NprRugby : Successo di pubblico e partecipazione per l’Haka Rugby Camp di Bagnaria Arsa -