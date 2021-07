Ronaldo Juventus, “Sportmediaset”: asse caldo col PSG, può partire CR7 (Di venerdì 9 luglio 2021) Ronaldo Juventus – Nuove pesanti indiscrezioni sul futuro di CR7. Sembrerebbe essere arrivata ad un punto di svolta la telenovela legata al futuro di Cristiano Ronaldo. Come rivelato da Claudio Raimondi in diretta su Sportmediaset, nel gioco di incastri sull’asse Parigi-Madrid-Torino, sono aumentate le possibilità di un trasferimento del fenomeno lusitano all’ombra della Tour Eiffel. Ronaldo Juventus, possibile approdo al PSG Questo perché, dopo una campagna acquisti faraonica, il Psg potrebbe entrare nell’ordine di idee di cedere il proprio gioiello Kylian Mbappè, il cui ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 9 luglio 2021)– Nuove pesanti indiscrezioni sul futuro di CR7. Sembrerebbe essere arrivata ad un punto di svolta la telenovela legata al futuro di Cristiano. Come rivelato da Claudio Raimondi in diretta su, nel gioco di incastri sull’Parigi-Madrid-Torino, sono aumentate le possibilità di un trasferimento del fenomeno lusitano all’ombra della Tour Eiffel., possibile approdo al PSG Questo perché, dopo una campagna acquisti faraonica, il Psg potrebbe entrare nell’ordine di idee di cedere il proprio gioiello Kylian Mbappè, il cui ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Mendes, il futuro di #Ronaldo sul tavolo tra la pista Psg e l’idea rinnovo - Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - forumJuventus : TS: 'Juventus, in settimana incontro Mendes-Cherubini per parlare del futuro di Ronaldo. L' ipotesi rinnovo prende… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Juve-Mendes, il futuro di #Ronaldo sul tavolo tra la pista Psg e l’idea rinnovo - Fprime86 : RT @mirkonicolino: Ieri Jorge #Mendes era impegnato a Roma per la presentazione di #Mourinho. Da oggi si occuperà della questione #Ronaldo.… -