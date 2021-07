Ronaldo-Juventus | possibile incontro con la società per il rinnovo

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - forumJuventus : TS: 'Juventus, in settimana incontro Mendes-Cherubini per parlare del futuro di Ronaldo. L' ipotesi rinnovo prende… - ZZiliani : Dopo l’AJA che riparte con #Rocchi nuovo designatore, #Ronaldo che resta sul gobbo della #Juventus e di #Allegri,… - Menezes__B : @Oledobrasil Cristiano Ronaldo na Juventus - calciomercatoit : ?? #Juventus, #Dybala incontra #Allegri a Torino: giorni decisivi per il rinnovo. La proposta bianconera e le condiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Juventus

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Jorge Mendes è in Italia anche per definire il futuro di Cristiano. Laaspetta la decisione dell'attaccante portoghese, nel mirino del Paris Saint - Germain: i contatti con l'agente sarebbero già stati avviati e anche in modo proficuo.In casaè imminente l'incontro con Mendes per il futuro di Cristiano, si attende la svolta di calciomercatoCristianonon ha ancora certezze sul suo destino. Seguito da svariati club ...L'argomento Cristiano Ronaldo continua ad essere uno dei più ... Saint Germain decida di fare un'offerta al giocatore e alla Juventus per acquistare il suo cartellino. La società bianconera ...La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire alcuni acquisti importanti. La prossima settimana (12-18 luglio) dovrebbe esserci l'atteso incontro con il Sassuolo per definire l'eventuale trasferim ...