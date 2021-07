Romics 2021 | il Festival del Fumetto torna a Roma | ecco dove e quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ilsi farà: la Fieraè pronta per accogliere ilInternazionale del, Animazione, Cinema e Games dal 30 settembre al 3 ottobre. Saranno come sempre quattro giorni di kermesse con eventi, incontri speciali e ospiti per incontrare di nuovo il pubblico e rivivere insieme la magia dei fantastici mondi di. La XXVII edizione delsarà un’edizione speciale, un grande reboot: tra i padiglioni la possibilità di immergersi in tutti i mondi della creatività, dalall’illustrazione, dalla narrativa al cinema con ...