Roma | il 7 agosto amichevole in casa del Betis Siviglia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nuovain programma per la. La formazione capitolina disputerà il prossimo 7una partitaindelallo stadio Villamarin. Calcio d’inizio fissato per le ore 22:00. Lo comunica la società giallorossa in una nota ufficiale. TUTTE LE AMICHEVOLI DELLA: CALENDARIO E TV CALENDARIO AMICHEVOLI SQUADRE DI SERIE A SportFace.

Advertising

TuttoASRoma : AMICHEVOLE Real Betis-Roma il 9 agosto - sportface2016 : #Roma, il 7 agosto partita amichevole in casa del #BetisSiviglia - zazoomblog : Roma ecco la prima amichevole di agosto: Mourinho sfida il Betis Siviglia - #prima #amichevole #agosto: #Mourinho - sportli26181512 : Roma: il 7 agosto amichevole col Betis: La Roma ha comunicato un nuovo... - sportli26181512 : #Roma, ecco la prima amichevole di agosto: #Mourinho sfida il Betis Siviglia: I primi due impegni si terranno a Tri… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma agosto

... dovremo fare nuove chiusure già a fine". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Lo comunico - ha aggiunto in diretta Facebook - perché tutti siano consapevoli ...Commenta per primo Laha comunicato un nuovo appuntamento del suo pre - campionato: il prossimo 7affronterà in amichevole il Betis Siviglia al 'Benito Villamarin' di Siviglia.PESARO – Tre pesaresi impegnati nel raduno della nazionale di rugby under 18. Si tratta di Michele Artusio, Gabriele Venturini ...GAVORRANO - È ufficiale: il comune minerario ha una sua rassegna cinematografica dedicato a un luogo speciale: la miniera di Ravi Marchi. “Pirite in ...