Roma, fiaccolata all'Esquilino per dire basta a illegalità, prostituzione e immigrazione clandestina (video) (Di venerdì 9 luglio 2021) Luci contro il degrado. Nel cuore di Roma, a due passi dalla stazione Termini, decine e decine di cittadini dell'Esquilino, storico rione della Capitale, sono scesi in piazza. "Armati" di sole fiaccole. Per dire no allo stato di abbandono in cui versa il quartiere. Da anni nella morsa di prostituzione, illegalità, immigrazione irregolare. Esquilino, fiaccolata contro il degrado e la criminalità A promuovere la fiaccolata i Comitati per la sicurezza dell'Esquilino. Che hanno riunito residenti e attività produttive per accendere i riflettori sul Rione abbandonato ...

Roma, fiaccolata all'Esquilino per dire basta a illegalità, prostituzione e immigrazione clandestina... Secolo d'Italia Cagliari, fiaccolata In memoria delle vittime dei protocolli sanitari Nella serata di ieri, giovedì 8 luglio, una trentina di persone ha promosso una fiaccolata in memoria delle vittime dei protocolli sanitari. L’iniziativa è stata promossa a livello nazionale in contem ...

Cento persone manifestano contro degrado Esquilino e Castro Pretorio Oltre cento persone si sono date appuntamento ieri sera, 8 luglio, a piazza Vittorio a Roma per manifestare contro il degrado nei quartieri Esquilino e Castro Pretorio. La manifestazione, cui hanno pr ...

