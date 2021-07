Roma, cadavere trovato nel campo di grano: è Marisa, scomparsa 13 giorni fa (Di venerdì 9 luglio 2021) E’ di Marisa Ripanti, la donna scomparsa da Roma, il 26 giugno, in zona Fidene, il cadavere trovato oggi poco dopo le 12, in un campo di grano vicino la stazione Magliana, dal titolare del terreno. L’uomo ha immediatamente allertato gli agenti della Polizia. La segnalazione alla Polizia è arrivata intorno alle 12,30 e subito sul posto, in zona Muratella – tra Parco de’ Medici e la stazione Magliana – sono accorsi gli agenti. Inizialmente si pensava che il cadavere appartenesse a un uomo, poi si è scoperto che si tratta del corpo di una donna in avanzato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) E’ diRipanti, la donnada, il 26 giugno, in zona Fidene, iloggi poco dopo le 12, in undivicino la stazione Magliana, dal titolare del terreno. L’uomo ha immediatamente allertato gli agenti della Polizia. La segnalazione alla Polizia è arrivata intorno alle 12,30 e subito sul posto, in zona Muratella – tra Parco de’ Medici e la stazione Magliana – sono accorsi gli agenti. Inizialmente si pensava che ilappartenesse a un uomo, poi si è scoperto che si tratta del corpo di una donna in avanzato ...

