Rincari estate 2021: dalle spiagge agli alberghi (Di venerdì 9 luglio 2021) Andare in vacanza costa caro. Se più di un italiano su tre (il 38%) secondo i dati Cadacons non potrà neppure permettersi di lasciare la città a causa della crisi conseguente a oltre un anno di pandemia, gli altri si troveranno faccia a faccia con una serie di Rincari generalizzati che porteranno ogni persona a spendere 100 euro in più per le ferie del 2021. Le cause dei Rincari Dai trasporti al cornetto al bar l'estate di quest'anno vede un'impennata dei prezzi dovuta sia alla riduzione della capienza o della portata delle strutture che si sono adeguate al contesto per ottemperare alle nuove regole sanitarie imposte dal ...

