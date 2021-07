Rimedio ha il covid, chi farà la telecronaca della finale dell’Europeo? (Di venerdì 9 luglio 2021) Alberto Rimedio ha scoperto di avere il covid e non sarà il telecronista della finale tra Italia e Inghilterra: i possibili sostituti sono due. Sebbene quando c’era lui a fare la telecronaca della Nazionale gli azzurri non siano mai riusciti a vincere un campionato del mondo o un Europeo, chiunque abbia seguito l’Italia negli anni ’90 ha pensato almeno una volta durante la cavalcata azzurra verso la finale di Wembley a quanto gli mancasse la telecronaca di Bruno Pizzul. L’83enne telecronista friulano è ormai andato in pensione da diversi anni, ma il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 luglio 2021) Albertoha scoperto di avere ile non sarà il telecronistatra Italia e Inghilterra: i possibili sostituti sono due. Sebbene quando c’era lui a fare laNazionale gli azzurri non siano mai riusciti a vincere un campionato del mondo o un Europeo, chiunque abbia seguito l’Italia negli anni ’90 ha pensato almeno una volta durante la cavalcata azzurra verso ladi Wembley a quanto gli mancasse ladi Bruno Pizzul. L’83enne telecronista friulano è ormai andato in pensione da diversi anni, ma il ...

