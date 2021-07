Rimborso 3.300 euro Volkswagen: a chi spetta e come ottenerlo (Di venerdì 9 luglio 2021) Circa 63 mila italiani hanno diritto ad un Rimborso da Volkswagen di 3.300 euro: infatti, a distanza di cinque anni dallo scoppio dello scandalo Dieselgate, è stata finalmente formulata e resa nota la sentenza della Class Action avviata nel 2017 da Altroconsumo in Italia, al fianco di altre organizzazioni di consumatori Test-Achats in Belgio, OCU in Spagna, DECO Proteste in Portogallo; è più di 200 milioni la somma che, secondo il giudice, la casa automobilistica dovrà ripagare. Lo afferma una nota di Altroconsumo, secondo cui: “Volkswagen è stata riconosciuta responsabile di una pratica commerciale scorretta, per aver ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 9 luglio 2021) Circa 63 mila italiani hanno diritto ad undadi 3.300: infatti, a distanza di cinque anni dallo scoppio dello scandalo Dieselgate, è stata finalmente formulata e resa nota la sentenza della Class Action avviata nel 2017 da Altroconsumo in Italia, al fianco di altre organizzazioni di consumatori Test-Achats in Belgio, OCU in Spagna, DECO Proteste in Portogallo; è più di 200 milioni la somma che, secondo il giudice, la casa automobilistica dovrà ripagare. Lo afferma una nota di Altroconsumo, secondo cui: “è stata riconosciuta responsabile di una pratica commerciale scorretta, per aver ...

