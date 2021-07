Riforma giustizia, Renzi si fa beffe di Bonafede e attacca il M5S: “È morto e nessuno glielo ha detto” (Di venerdì 9 luglio 2021) Nuove reazioni politiche dopo l’ok del Consiglio dei Ministri alla Riforma della giustizia firmata Marta Cartabia. Seppur votata all’unanimità dal Governo Draghi, c’è molto malumore all’interno del M5S e soprattutto in Bonafede, ex Ministro della giustizia, e nel leader in pectore Giuseppe Conte. Chi esulta è invece Matteo Renzi, che ha sbeffeggiato apertamente Bonafede e il MoVimento tutto. Matteo Renzi esulta per la Riforma della giustizia: “La fine di Bonafede” Già ieri erano arrivate le prime ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Nuove reazioni politiche dopo l’ok del Consiglio dei Ministri alladellafirmata Marta Cartabia. Seppur votata all’unanimità dal Governo Draghi, c’è molto malumore all’interno del M5S e soprattutto in, ex Ministro della, e nel leader in pectore Giuseppe Conte. Chi esulta è invece Matteo, che ha sggiato apertamentee il MoVimento tutto. Matteoesulta per ladella: “La fine di” Già ieri erano arrivate le prime ...

