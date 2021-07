Riforma giustizia, il M5s si spacca sulla prescrizione. Conte e Bonafede all'attacco (Di venerdì 9 luglio 2021) Resta alta la tensione del M5s all'indomani del via libera della Riforma della giustizia da parte del Consiglio dei ministri . Il testo, inizialmente osteggiato dal Movimento soprattutto per il nodo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Resta alta la tensione del M5s all'indomani del via libera delladellada parte del Consiglio dei ministri . Il testo, inizialmente osteggiato dal Movimento soprattutto per il nodo ...

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO]… - fattoquotidiano : IIl governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, propone una riforma della Giustizia che non ha null… - fattoquotidiano : Riforma della (in) giustizia di Cartabia: l'M5S si impunta, Draghi e Guardasigilli aprono sulla corruzione - vivinbaro : RT @jacopo_iacoboni: Conte Bonafede Di Battista e Il Fatto insieme all’attacco della riforma della giustizia Draghi, approvata proprio ieri… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: La riforma della #giustizia che archivia #Bonafede scatena #DiBattista contro il #M5s: 'Incapaci, pavidi e inadeguati.… -