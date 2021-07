Riforma giustizia, da prescrizione a regole appello: le novità (Di venerdì 9 luglio 2021) Nuovi ‘tempi’ per la prescrizione, criteri trasparenti per l’esercizo dell’azione penale, regole per le impugnazioni, misure alternative, digitalizzazione. Gli emendamenti al ddl di Riforma penale, elaborati dalla ministra della giustizia, Marta Cartabia, e che hanno avuto il via libera dal Consiglio dei ministri, intervengono su molti aspetti del processo, con l’obiettivo di ridurre i tempi e assicurare l’efficienza, condizioni per l’accesso ai fondi del Recovery. Ecco in sintesi i punti principali. prescrizione. Viene confermata l’attuale disciplina, che prevede lo stop alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Nuovi ‘tempi’ per la, criteri trasparenti per l’esercizo dell’azione penale,per le impugnazioni, misure alternative, digitalizzazione. Gli emendamenti al ddl dipenale, elaborati dalla ministra della, Marta Cartabia, e che hanno avuto il via libera dal Consiglio dei ministri, intervengono su molti aspetti del processo, con l’obiettivo di ridurre i tempi e assicurare l’efficienza, condizioni per l’accesso ai fondi del Recovery. Ecco in sintesi i punti principali.. Viene confermata l’attuale disciplina, che prevede lo stop alla ...

