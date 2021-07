Riforma della giustizia | Conte | «Sulla prescrizione siamo tornati all’anomalia italiana» Bonafede | «Ministri M5s timorosi e ossequiosi»

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ex premier? Prossimo leader di un partito? «Un semplice cittadino», vuole essere definito Giuseppe, intervenuto al convegno dei Giovani di Confindustria. La leadership del Movimento 5 stelle? «Ci stiamo lavorando», sul «quadro dei principi che consentirà alla comunità dei S5stelle di riprendere la sua forza propulsiva», serve «un quadro di principi molto chiaro».Cartabia,attacca. «ria quella che è un’anomalia. Chi canta vittoria non trova il mio consenso, perchéuno Stato di Diritto. Se un ...

Advertising

petergomezblog : Una riforma opposta a quella che chiedeva esplicitamente l’Europa, processi più lunghi e più impunità: gli effetti… - marcotravaglio : La riforma Bonafede della prescrizione ha un pregio fondamentale: crea un automatismo che espropria gli avvocati e… - fattoquotidiano : Una riforma opposta a quella che chiedeva l’Europa, processi più lunghi e impunità: gli effetti della nuova prescri… - PatriziaAdorni : RT @Simone98RC: @Mov5Stelle Dopo l'emendamento che spazza il Decreto Dignità in materia di contratti di lavoro possiamo salutare la riforma… - Gg103Gio : RT @Libero_official: La riforma della #giustizia che archivia #Bonafede scatena #DiBattista contro il #M5s: 'Incapaci, pavidi e inadeguati.… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma della

'Lagiustizia approvata in Consiglio dei ministri è un primo passo, va bene. Noi siamo al governo con Draghi per riformare rivoluzionare e ammodernare questo Paese. Ma la vera e sostanziale ...News correlate Terremoto nella politica tedesca L'agobilancia è la Csu, i cristiano sociali bavaresi Politica agricola comune, sì dei ministri Ue allaL'annuncio del minsitro ...Lo scrive su Facebook l’ex ministro della Giustizia, voce M5S, Alfonso Bonafede Ma è veramente troppo poco perché è troppo lontano da quello che abbiamo promesso e realizzato”. (LaPresse) – “La norma ...Sintesi di una mediazione portata avanti da Draghi. Via libera non senza tensioni alla riforma Cartabia della giustizia penale ma con tempi più lunghi per i processi relativi ai reati come corruzione ...