Rifiuti speciali interrati in campi destinati al pascolo di animali da latte e carne: arrestate 6 persone (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 6 le persone arrestate fra Como e Milano nella giornata di ieri dal Reparto Operativo del Comando Provinciale di Como per il traffico illecito di Rifiuti speciali. Le sostanze erano state rilasciate in un’area agricola sottoposta a doppio vincolo: ambientale e paesaggistico. L’attività ha comportato gravi danni per l’ecosistema, in cui sono presenti importanti falde acquifere. A quanto emerge, parte degli indagati aveva legami con la ‘ndrangheta. Rifiuti interrati nei campi destinati al pascolo: l’esito delle indagini Si sono ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 6 lefra Como e Milano nella giornata di ieri dal Reparto Operativo del Comando Provinciale di Como per il traffico illecito di. Le sostanze erano state rilasciate in un’area agricola sottoposta a doppio vincolo: ambientale e paesaggistico. L’attività ha comportato gravi danni per l’ecosistema, in cui sono presenti importanti falde acquifere. A quanto emerge, parte degli indagati aveva legami con la ‘ndrangheta.neial: l’esito delle indagini Si sono ...

Advertising

_Carabinieri_ : Como, enormi quantità di rifiuti speciali sversati in un'area verde sottoposta a vicolo ambientale e paesaggistico:… - Gianfra11223387 : trovare chi è stato conferito scarglintutto e metterlo all ergastolo ed è il minimo. Io li fucilerei o impiccherei… - Martinaprocacc : RT @CivicraziaItaly: Ennesimo caso di inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti speciali in zone adibite al pascolo di animali… - CivicraziaItaly : Ennesimo caso di inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti speciali in zone adibite al pascolo di anim… - ICQRF : RT @_Carabinieri_: Como, enormi quantità di rifiuti speciali sversati in un'area verde sottoposta a vicolo ambientale e paesaggistico: #Car… -