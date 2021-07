Ricordate l’influencer Angela da Mondello? Il padre è sotto accusa | per cosa è indagato

Leggi su cityroma

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’autrice del tormentone estivo Non ce n’è Coviddi nuovamente sulle pagine dei giornali, cos’è successo?da, “nome d’arte” diChianello, a chi questo nome non dicesse nulla, ricordiamo che è un personaggio social e televisivo. La signora ha acquisito molta notorietà in seguito ad un’intervista per una trasmissione Mediaset divenuta “virale” sul web.da(Screenshot Instagram)Nell’intervista, alla domanda della giornalista che le chiedevaci facesse in spiaggia, anel bel mezzo della pandemia da Covid, la signora ...