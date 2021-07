Ricette tricolori della Nazionale italiana | fame di calcio e non solo

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 9 luglio 2021) Life&People.itper laper tifare con gusto; avete già pensato al menù per la seratafinale? Amici a casa, clima esultante e concitato; sale la febbre per la finale di Domenica degli europei di2021. Se anche voi guardate la partita in compagnia e invitate a casa vostra amici e parenti di sicuro siete alla ricerca di qualche ricetta sfiziosa per allietare la serata, guardando la finale in aggiunta alla birra fredda oppure a del buon vino fresco e frizzante. La passione per ilsi può vivere anche in cucina e chi ...