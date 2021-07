Ricerca: accordo tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano (2) (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - "Ricerca e trasferimento tecnologico sono da sempre i punti cardine del nostro programma d'azione. Con questi progetti - ha spiegato l'assessore all'Istruzione, Ricerca, Università, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala - vogliamo sostenere i nostri atenei e promuovere le loro esigenze al fine di garantire una sempre maggiore competitività del territorio, anche attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie”. “Questi investimenti - ha aggiunto Sala - sono infatti mirati allo sviluppo di soluzioni che abbiano una ricaduta concreta e che leghino sempre di più il mondo universitario con quello produttivo". La Ricerca ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - "e trasferimento tecnologico sono da sempre i punti cardine del nostro programma d'azione. Con questi progetti - ha spiegato l'assessore all'Istruzione,, Università, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala - vogliamo sostenere i nostri atenei e promuovere le loro esigenze al fine di garantire una sempre maggiore competitività del territorio, anche attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie”. “Questi investimenti - ha aggiunto Sala - sono infatti mirati allo sviluppo di soluzioni che abbiano una ricaduta concreta e che leghino sempre di più il mondo universitario con quello produttivo". La...

